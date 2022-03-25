Rusya: Ukrayna operasyonunun ilk aşaması hedefine ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali ikinci aya girerken, Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ukrayna’daki askeri operasyonun ilk aşamasındaki temel hedeflere ulaşıldığı” belirtildi. Rusya, Ukrayna’da ölen Rus askeri sayısının da 1351 olduğunu duyurdu. Rus ordusunun açıklamasına göre savaşta 14 binden fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Batılı güvenlik ve istihbarat yetkilileri Rus ordusunun Ukrayna'da başarısız olduğunu ve ağır kayıplar yaşadığını belirtirken, Rusya Genel Kurmay Başkanlığı “Ukrayna'daki askeri operasyonun ilk aşamasındaki temel hedeflere ulaşıldığını” bildirdi.

TASS haber ajansına göre Rus ordusunun açıklamasında, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında çatışmalara sahne olan Luhansk bölgesinin yüzde 93'üçünün “kurtarıldığı” ifade edildi. Rus ordusunun Donbas bölgesinin kurtarılmasına yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatının büyük bir hata olduğu kaydedildi.

“1351 RUS ASKERİ ÖLDÜ”

Rusya, Ukrayna'da ölen Rus askeri sayısının da 1351 olduğunu, 3825 askerin yaralandığını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, 14 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin ise yaralandığını söyledi. Rudskoy, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha edildiğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Rusya'nın “Ukrayna'daki özel operasyon” konusunda iki seçenek üzerinde durduğu, bunlardan birinin Rusya yanlılarının kontrolündeki Donbas'ı, diğerininse Ukrayna'nın tamamını kapsadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'da abluka altındaki bölgelere operasyon düzenleme seçeneğini dışlamadığı, ülkede hava sahasının kapatılması yönündeki girişimlere de anında yanıt vereceği bildirildi.

ABD VE NATO ACİL DURUM PLANLAMASI YAPIYOR

Öte yandan Beyaz Saray da, ABD ve NATO'nun Rusya’nın saldırma ihtimaline karşı acil durum planlaması yaptığını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD ve NATO müttefikleri Rusya’nın NATO bölgelerine saldırması durumuna karşı acil durum planlaması yaptığını açıkladı.

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