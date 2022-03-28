Rusya-Ukrayna savaşı… Gözler İstanbul’da: Dikkat çeken yorum geldi

Rusya ile Ukrayna arasında 33 gündür devam eden savaşta arabuluculuk çabalarını artıran Ankara, tarafları bu hafta Türkiye'ye getirmeye ikna etti... İngiliz The Guardian gazetesi, yarın gerçekleşmesi planlanan barış görüşmeleri ile ilgili olarak, "Ekonomik kriz içindeki Türkiye için kritik bir konu" yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, bu hafta İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan barış görüşmeleri ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı…

Tarafların yarın İstanbul’da buluşmasının beklendiği aktarılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in de dün görüştüğü fakat barış müzakereleri ile ilgili bir açıklama yapmadığı hatırlatıldı.

Analizde, “Türkiye kendisini Ukrayna ve Rusya arasında tarafsız bir pozisyonda konumlandırmaya çalışıyor. Ukrayna ve Rusya’nın dışişleri bakanları da bu ayın başında Antalya’da bir araya geldi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Lviv ve Moskova’da mekik diplomasisi gerçekleştirdi. Özellikle kuşatma altındaki Mariupol’deki insani koridorlar gibi esas konularda ilerleme sağlanmasa da Türkiye görüşmelerin başarılı geçtiğini söyledi” denildi.

Türkiye’nin müzakerelere ev sahipliği yapmasının bir fırsat olduğuna dikkat çekilirken, “Krize hızlı bir çözüm bulmak Türkiye için kritik bir konu çünkü ülkenin Rus doğalgazına bağlılığı ve her iki ülkeden de tahıl alması ile birlikte lira geçen yıl yarı yarıya değer kaybetti ve ülke ekonomik krizde” yorumu yapıldı.

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