Rusya-Ukrayna savaşı… Mariupol’de 210’u çocuk 5 bin kişi öldü

Ukrayna’nın Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol’ün Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda 210’u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiğini belirterek, “Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor” dedi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı, 42'nci günde devam ederken, Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol'deki can kayıplara ilişkin açıklama yapıldı. Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda Mariupol'de, 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko yaptığı açıklamada, “Resmi verilere göre şehirde bir aylık süreçte 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybetti. Rus terörist güçler çocuk hastanesini vurdu, 50 kişi yanarak öldü, 900 kişinin bulunduğu drama tiyatrosunu vurdular, orda da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor” ifadelerini kullandı.

GOSTOMEL’DE SAVAŞIN İZLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun saldırılarından en fazla etkilen şehirler arasında bulunan Gostomel'e Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından siviller geri dönmeye başladı. Şehre dönen siviller şehrin son halini görüntülendi. Çok sayıda askeri zırhlı araç ile sivil araçların enkazı görüntülere yansıdı.

Gostomel Askeri Yönetim Başkanı Taras Dumenko yaptığı açıklamada, “400'den fazla kişi şehrin 35 günlük Rus işgalinde kayboldu. Bir çoğunun öldüğüne dair evrak ve görüntü var ancak bu ölenlerin nerede olduğunu bulamıyoruz. Benim düşünceme göre arkasında iz bırakmak istemedikleri için yok ettiler” ifadelerini kullandı.

RUS UÇAKLARI, DONETSK’TE UKRAYNA MEVZİLERİNİ VURDU

Rusya, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri'nden çekilme kararı almış, Rus ordusu saldırılarını Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

BORODYANKA ŞEHRİNİN SON HALİ

Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüler Kiev Valisi Aleksey Kuleba tarafından yayınladı.

Görüntüleri çekerken bilgilendirme yapan Vali Kuleba, “Savaşın 42'inci gününde Borodyanka şerhindeyiz. Enkazları kaldırmaya başladık. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri çalışıyor. 50'den fazla insanın olduğu bir grup geldi. Yarından itibaren 3 kat daha fazla çalışacağız. Bucha, Gostomel ve Irpin'den sonra her şeye hazır olduğumuzu sanıyordum. Ancak Borodyanka görmek zorunda kaldığım en kötü yerdi. Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

MIKOLAYİV HALKI HAYATLARINI SIĞINAKLARDA SÜRDÜRÜYOR

Rusya'nın yoğun hava saldırıları altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv’de halkın büyük bir çoğunluğu hayatını sığınaklarda devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde sığınaklardaki insan sayısı artarken, yiyecek ve içecek imkanlarının sınırlı olduğu sığınaklarda insanlar zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor.

Sığınakta yaşayan Dmitry yaptığı açıklamada, “Elbette korkuyorum, her insan savaştan korkar, savaştan korkmayan kimse yok. Savaş herkese farklı şekillerde dokunur, ancak yine de özü aynıdır. Ama herkese dokunur. Her şeyi mahvettiler ve çoğu insan akrabalarına ne olduğunu bilmiyor. Akrabalarım var, onlarla ne olduğunu bilmiyorum, bağlantım yok. Bunun hakkında ne düşünebilirim?” dedi.

“KORKUYORUM, FÜZELER UÇUYOR”

Hava saldırılarından korunmak için sığınakta kalan Olya ise, “Burada yaşıyorum. Elbette korkuyorum, füzeler uçuyor. Tabii ki korkutucu ve insanlar birbirlerine daha yakın olabilmek için buraya geliyor. Sığınağa geldiler çünkü evde korkuyorlar. Ben evde yalnız yaşıyorum, bu yüzden orada yalnız başıma korkuyorum. Kızım ve torunlarım Estonya’ya gitti, orada yaşıyorlar. Ben de şimdi buradayım. Burası benim için güvenli. Prensip olarak, burada her şeyden memnunum, ama gönüllü yardımın olması kesinlikle iyi olurdu. Kızıl Haç’a gidiyoruz, elbette ürünler veriyoruz, ama her zaman işe yaramıyor” dedi.

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