Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in donanmasında üst düzey ismin öldürüldüğü iddia edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken, Kiev yönetimi, Rus donanmasının üst düzey isimlerinden Karadeniz Donanması Kumandanı Yardımcısı Andrey Paliy'in öldürüldüğünü öne sürdü. Eğer doğrulanırsa, bu ölüm savaşın başladığı günden beri Rus ordusunda üst düzeydeki 6'ncı kayıp olacak.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Kiev yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı haberde, Kiev yönetimi Rus donanmasının üst düzey isimlerinden Andrey Paliy’in öldürüldüğünü duyurdu.

Henüz bu açıklamayı Rus yetkililer ve bağımsız kuruluşlar doğrulamazken, Paliy’in Karadeniz Donanması’nın Kumandan Yardımcısı olarak görev aldığı ve Rus donanmasının en yetkili isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

İngiliz medyası, doğrulanması durumunda bu ölüm ile birlikte Putin’in üst düzey 6’ncı yetkilisinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev daha önce üst düzey Rus yetkililerin öldürüldüğünü açıklarken 51 yaşındaki Paliy’in ölümünün Rus donanmasına büyük bir darbe vuracağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Daha önce Ukrayna, Rus ordusundan üst düzey isimlerin öldürüldüğünü açıklasa da donanmada benzer bir ölüm meydana gelmemişti.

MARIUPOL’DE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Kiev’de dünyaya gelmesine rağmen Ukrayna ordusunda görev almak yerine Rus donanmasına katılan Paliy’in Mariupol’deki deniz saldırısı sırasında öldüğü tahmin ediliyor.

Ukrayna daha önce, Korgeneral Andrey Mordvichev, Tümgeneral Oleg Mityaev, Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Tümgeneral Vitali Gerasimov ve Tümgeneral Andrey Sukhovetsky’nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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