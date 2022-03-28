Rusya-Ukrayna savaşı… Türkiye’deki kritik görüşme öncesinde, Zelenskiy Rusya’nın 3 talebine onay verdi

Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşın bu hafta kritik bir eşikten geçmesi bekleniyor... Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer bu hafta Türkiye'de tekrar masaya otururken, kritik görüşmeye saatler kala Zelenskiy, Rusya'nın bazı şartlarını kabul edebileceklerinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta gerçekleşecek barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dikkat çekici açıklamalarda bulundu…

Zelenskiy, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO’dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Moskova’nın bir süredir Ukrayna’dan istediği AB ve NATO’ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyleyen Zelenskiy, Rus gazetecilerle konuştu.

Zelenskiy, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya’nın başlatmış olması” ifadesini kullandı.

Zelenskiy’nin Rusça konuştuğu röportaj, Rus denetleme kurulu tarafından engellenmeye çalışıldı.

Gazeteciler hakkında soruşturma başlatılması da gündemde olurken, Zelenskiy amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

Zelenskiy röportajda, “Rusya liderinin Ukrayna’nın savaşı yüzde 99.9 çiçekler ve gülücüklerle beklediğini düşünüyorum. Savaşın üçüncü ya da dördüncü gününde Kiev’de zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı” dedi.

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