Rusya-Ukrayna savaşında Çeçenler Çeçenlere karşı: Öldürülen eşinin öcünü almak istiyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukraynalıların gösterdiği direnişin Rusya'nın direncini kırmaya başladığı ve Putin'in zor durumda olduğu bir süredir yazılıp çiziliyor... Ukraynalılar, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden kurtuluş mücadelesi verirken, direnişe katılan yabancı gruplar da bu mücadelede büyük öneme sahip. Bu gruplar arasında en dikkat çekenleri ise kuşkusuz Ukrayna'da savaşan Çeçenler... Ülkede, Çeçen Kadirov'un birlikleri Rusya kanadında savaşırken Rusya karşıtı Çeçen birlikleri ise Ukrayna tarafında savaşıyor.

Derleyen: Dünya TAŞLARDAN

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın gözünün kulağının çevrildiği Ukrayna’da en önemli role sahip gruplardan biri de kuşkusuz Çeçenler…

Bir yanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşa kendi askerlerini de gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un askerleri yer alırken, bir yanda da Rusya’ya karşı silaha sarılan Çeçenler Ukrayna savaşında kilit öneme sahip.

Birinci (1994–1996) ve ikinci (1999–2009) Çeçen savaşları sırasında Rusya’ya karşı Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’ni destekleyen ve savunan Çeçenler bugün Ukrayna’da 1991’den 1996’ya kadar Çeçen cumhurbaşkanının adını taşıyan Dzhokhar Dudayev taburunu oluşturuyor.

Yani aslında zamanında Rus baskısı altında olmak istemeyen ve ayrılıkçı bir hükümet kuran Çeçenler bugün Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında savaşıyor.

Şu anda bölgede Dudayev destekçisi ve Kadirov karşıtı iki gönüllü Çeçen taburu var. 2014’ten beri Donbas’ta Rus destekli ayrılıkçılara ve Rus güçlerine karşı savaşan bu taburlar Şeyh Mansur ve Dzhokhar Dudayev taburları.

Dudayev taburunun ise en az 500 askerden oluştuğuna inanılıyor.

TÜRKİYE DE DUDAYEV’E DESTEK VERMİŞTİ

Türkiye de Çeçenler arasında yaşanan savaş sonrası Dudayev’e destek vermişti. Hatta geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kocaeli’nde Cevher Dudayev Parkı açılmış, bu durum, Çeçen lider Ramazan Kadirov'u çileden çıkarmıştı.

Rusya'ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i terörist olarak tanımlayan Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert ifadelerde bulunmuş, Türkiye’yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlamış ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adının verilebileceğini söylemişti.

RUSLARDAN EŞİNİN ÖCÜNÜ DE ALMAK İSTİYOR

İşgalin başından bu yana Ukraynalılara destek veren Dzhokhar Dudayev Taburu dün de sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Tabur komutanı Adam Osmayev, , “Ukraynalılara, bugün gerçek Çeçenlerin Ukrayna’yı savunduğunu söylemek istiyorum. Ukrayna için savaştık ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle zafer bizimle olacak. Zaferi Moskova’da, Çeçenya’da, Kırım’da ve Sivastopol’da kutlayacağız. ” dedi.

Donbas’ta sekiz yıllık bir savaş gazisi olan Osmayev’in bu savaşta kişisel nedenleri de olduğu biliniyor. Eşi Amina Okuyeva, 2017’de Kiev’in dışında gerçekleşen bir bombalı saldırıda öldürülmüştü. Okuyeva, uzun yıllar Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşmış ve savaşın sembollerinden biri haline gelmişti.

Bir yanda Dudayev taburu Ruslara karşı savaşırken, bir yanda da Kadirov’un Çeçen savaşçıları Rusların yanında yer alıyor. Kadirov, Moskova tarafından finanse edilen milislerini Rus saflarını desteklemek için bölgeye gönderdi. Çoğu rapora göre bölgede 10 bin Çeçen asker Rusya tarafında savaşıyor.

2016’DAN BERİ SURİYE’DE AKTİF ROL OYNADILAR

Kadirov’un askerleri, 2016 yılından beri aktif olarak Suriye’deki savaşta da yer aldığı için cepheye oldukça hakim isimlerden oluşuyor. Hali hazırda, Suriye’nin İdlib, Şam ve Halep'te görev yapan askeri polisler Rusya Federasyonu'nda yaşayan ve Kadirov’a bağlı Müslümanlardan oluşuyor. Astana Mutabakatı kapsamında Türkiye ve İran'la birlikte ülkede gözlem noktaları kuran Rusya, bu noktalarda da Müslüman askeri polislerden faydalanıyor.

ABD merkezli Ortadoğu yayın kuruluşu Al-Monitor’e konuşan İdlib’deki Heyet Tahrir El taburundan ismi açıklanmayan bir isim; “Rus ordusuyla savaşan Çeçenler mürted. Oruç tutan ve beş vakit namaz kılan Müslümanlar olduklarını iddia etseler de İslam dininden çıkmış insanlar. Açıktan İslam düşmanlığı yapan bir düşmanın tarafını tutuyorlar. ” dedi.

‘SAKALLI ÇEÇENLER HALKI KORKUTMAK İÇİN’

Bir başka kaynak da Kadirov’un güçlerini tanımlaması istendiğinde Al-Monitor’e yaptığı açıklamada, “Onlar hainler. Hiçbir gerçek Çeçen, 300 yıldır bizi katleden bir ülke için savaşamaz. Kadirov’un askerlerinin çoğunluğu dövülüyor, aileleri tehdit ediliyor, bu yüzden hizmet etmek zorundalar. Ama Rusya’ya hizmet etmek hainlik” dedi.

Çeçen savaşçılar, Çeçenya, Suriye ve diğer sıcak noktalarda geçmiş savaşlar sırasında gösterdikleri gaddarlıkla ünlü olduğundan, birçok Ukraynalı, sakallı Çeçenleri gösteren videoların onları demoralize etmek ve korkutmak için olduğuna inanıyor.

14 YAŞINDAKİ OĞLUNU SAVAŞA GÖNDERDİ

Kadirov’un savaşçılarının videolarını yayınlayan bir Telegram kanalı da bulunuyor. Raporlara göre, Kadirov’un, biri 14 yaşında olan üç oğlu da dahil olmak üzere Ukrayna’da 10 bine yakın askeri bulunuyor.

Şu anda Norveç’te yaşayan sürgün edilmiş bir Çeçen insan hakları aktivisti olan Ahmed Gisaev, Ukrayna’da Çeçen askerlerinin kullanılmasını daha çok bir propaganda aracı olarak gördüğünü söyledi.

Bu iki grup da ister propaganda aracı olsun ister ülkelerin en büyük silahları olarak sahada kullanılsın, savaşın gidişatını etkileyecek kilit gruplar arasında yer alıyor.

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