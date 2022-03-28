Rusya-Ukrayna savaşındaki yeni gelişmeyi başkan ‘güzel bir haberim var’ diyerek duyurdu

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, ülkede Rus saldırısı devam ederken, “Irpin, Rus ordusundan tamamen temizlendi” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen bölgeleri arasında yer alan Irpin'de Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin yeni bir açıklama yaptı.

“GÜZEL HABERİMİZ VAR”

Markuşin, Irpin'de kontrolün yeniden sağlandığını belirterek, şunları söyledi;

*İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikteyken güçlüyüz.

*Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Buça'yı, Gostomel'i, Vorzel'i de işgalden kurtaracağız.

*Şehrimize saldırılar sürecek. Onu erkekçe savunacağız. Irpin Ukrayna'dır, yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar.

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