Rusya-Ukrayna savaşının gizli kahramanı: Putin’in onay verdiği Abramoviç

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta aralarında Türkiye, Fransa, İsrail, Birleşik Krallık gibi ülkeler arabuluculuk çalışmalarını yoğunlaştırırken, Moskova ile Kiev arasında gizli görüşme gerçekleştirenlerden birinin de Putin'in onayıyla Abramoviç olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemileri Eclipse ve Solaris’i Türkiye karasularına getiren Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç’in yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD Başkanı Joe Biden’a, “Roman Abramoviç’e yaptırımı erteleyin” ricasında bulunduğu milyarder oligarkın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dahil olduğu belirtildi. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ve süreci yakından takip eden iki kaynak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bizzat Abramoviç’in barış görüşmelerine dahil olmasına onay verdiğini duyurdu.

Financial Times, daha önce Putin ile hiçbir bağı olmadığını açıklayan Abramoviç’in yalan söylediğinin kanıtı olarak bu açıklamalara yer verirken, “Putin’in desteğini aldıktan sonra Abramoviç, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin ofisinden üst düzey bir isimle görüştü. O zamandan beri taraflar her ne kadar Ukrayna ve batılı müttefikleri Moskova’nın zaman kazanmayı amaçladığını düşünse de ateşkes için görüşmeye devam ediyorlar.

Financial Times’a konuşan Zelenskiy’nin müzakere ekibinde yer alan David Arakhamia, Abramoviç’in Belarus’un Gomel kentinde düzenlenen ilk tur barış görüşmelerinde olduğunu aktardı. Arakhamia, “Abramoviç’in barış görüşmelerinde aktif olarak yer aldığını doğrulayabilirim. Milyarder iş insanı, uluslararası Yahudi topluluğu adına görüşmelere katıldı” dedi.

Abramoviç’e yakın olan bir yetkili ise Financial Times’a, “Elinden geleni yapıyor” dedi. Geçen haftalarda özel jetiyle Türkiye’ye uğrayan Abramoviç ile ilgili Erdoğan’dan bir açıklama gelmediğini aktaran Financial Times, Rus oligarkın sözcüsünün, “Süreç devam ederken yorum yapmak yardımcı olmaz” ifadelerine de yer verdi.

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