Rusya ve Ukrayna ateşkes için bugün bir kez daha görüşecek

Rusya'nın Polonya sınırına yakın bir üsse saldırmasına ve Ukrayna'nın diğer kesimlerinde çatışmaların şiddetlenmesine rağmen, Ukraynalı ve Rus müzakereciler yeni bir görüşme turuna hazırlanıyorlar. Görüşmenin bugün Kiev saatiyle 10.30'da gerçekleşeceği belirtildi. Son açıklamalarsa, görüşmelerden olumlu bir sonuç elde edilebileceğine dair umutları artırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 19. güne girilirken iki ülke bugün ateşkes için dördüncü defa masaya oturacak.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” ibaresiyle servis ettiği haberde, Ukraynalı yetkililer görüşmenin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, görüşmenin video konferans şeklinde gerçekleşeceği belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanı’nın danışmanı Anton Geraşenko, görüşmenin Kiev saatiyle 10.30’da (Türkiye saatiyle 11.30’da) başlayacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna'dan son günlerde gelen “olumlu” açıklamalar, yeni turdan barış yolunda adım atılmasına yönelik umudu artırdı. Rusya heyetinden Leonid Slutskiy, görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak da “Rusya yapıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Birkaç gün içinde bazı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

ZELENSKİY, PUTİN’LE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

İki taraftan yetkililer, görüşmelerde olumlu bir sonuca ulaşılabileceğinin sinyalini verirken Ukrayna tarafı “Rusya'nın ültimatomlarını kabul etmeyeceğini” ifade ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son açıklamasında Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ukrayna heyetinin bu görüşmeyi ayarlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Zelenskiy, “Bu zor bir yol ama gerekli” dedi.

Putin de daha önce ikili görüşmelerde “pozitif bir ivme” kaydedildiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da, Rusya'dan ateşkes görüşmelerinde sonuca ulaşma konusunda istekli olduğuna dair sinyaller geldiğini kaydetmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, önceki hafta yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Rusya'nın şartlarını kabul etmesi halinde ülkedeki askeri operasyona son vereceklerini söylemişti. Peskov bu şartları “Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Rusya yanlısı Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığının kabul edilmesi” olarak sıralamıştı.

Daha önce Rus ve Ukraynalı heyetlerin Belarus'ta düzenlediği üç tur görüşmeden kalıcı ateşkese yönelik somut bir karar çıkmamış, sivillerin tahliye edilmesi için insani koridorlar açılması için anlaşma sağlanmıştı.

ANTALYA’DAN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Geçen hafta içinde uluslararası kamuoyunun gözü Antalya’daydı… Savaşın başladığı günden beri en üst düzey görüşme Antalya’da Türkiye’nin arabuluculuğuyla gerçekleşirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba masaya oturmuştu.

Görüşmeden bir sonuç çıkmamış ama taraflar yeni görüşmelere açık olduklarının sinyalini vermişti.

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