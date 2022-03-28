Rusya’dan bir stratejik saldırı daha! Alev alev yanıyor

Rus ordusu, Ukrayna’nın Rivne bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

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Rusya, Ukrayna'da stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Rus ordusu, dün akşam Ukrayna'nın Lutsk kentinde bulunan petrol deposunun ardından bu kez de Rivne bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rivne Valisi Vitaliy Koval yaptığı açıklamada, “Düşman Rivne bölgesinde yakıt deposuna roketli saldırı düzenledi. Bölgeye Acil Durumlar Servisi ekibi sevk edildi. Sığınaklarda kalın” ifadelerini kullandı.

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