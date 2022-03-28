Rusya’dan İsviçre’ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saate el kondu

Ukrayna işgali nedeniyle İsviçre’nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak Rusya Güvenlik Servisi ajanları, Moskova’da Audemars Piguet mağazasındaki milyonlarca dolarlık lüks saatlere el koydu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle İsviçre'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak İsviçreli ünlü saat markası Audemars Piguet'nin lüks saatlerine el koydu.

Bloomberg'in İsveç gazetesi NZZ am Sonntag'a dayandırdığı habere göre, Rusya Güvenlik Servisi (FSB) ajanları Moskova'da milyonlarca dolar değerindeki lüks saatlere el koydu. Tanesi 920 bin doları bulan saatlerin FSB ajanları tarafından salı günü markanın Moskova'daki bir mağazasına yapılan baskında ele geçirildiği belirtildi. Haberde, İsviçreli yetkililerin konuyla ilgili parlamento üyelerine bilgi verdiği de kaydedildi.

Rus yetkililer saatlere el konmasına gümrükteki kural ihlalini gerekçe gösterse de, İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu adımın açıkça İsviçre'nin yaptırımlarına tepki olduğu vurgulandı.

RUSYA, LÜKS SAAT İHRACATINDA 17. SIRADA

İsviçre, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yıllardır sürdürdüğü tarafsız statüsünden vazgeçerek Rusya'ya lüks ürün ihracatını yasaklayan Avrupa ülkeleri arasında yer almıştı. Audemars Piguet de, geçen ay Rusya'daki operasyonlarına son vereceğini ve Moskova'daki iki mağazasını kapatacağını açıklamıştı.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'na göre, Rusya geçen yıl milyonlarca dolar değerindeki lüks saat ithalatıyla İsviçre saatlerini satın alan ülkeler listesinde 17. sıradaydı.

RUSYA’DAN ÇEKİLME SÜRECİ KOLAY DEĞİL

İsviçre hükümetinden bir sözcü, Moskova'daki İsviçre Büyükelçiliği'nin Batı'nın yaptırımları nedeniyle Rusya'nın olası karşı adımlarına karşı ülkede faaliyet yürüten İsviçreli şirketlere destek verdiğini duyurdu.

Çok sayıda Batılı şirket Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rusya’daki faaliyetlerine son verirken, birçok Avrupa şirketi için Rusya'dan çekilme sürecinin kolay olmadığı belirtiliyor. İsviçreli gıda devi Nestle'nin ülkede üretim tesisleri ve binlerce çalışanı var ve şirket Rusya'dan tamamen çekilmesi halinde Rus hükümetinin bu tesislere el koyacağından endişe ediyor.

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