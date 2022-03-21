Rusya’dan Türk vatandaşlarına uyarı: Silahlı çatışmalara katılmayın

Rusya‘nın Türkiye Büyükelçiliği'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Elçilik, Türk vatandaşlarının Donbass’a seyahat etmemesini isterken, "Silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz” dedi.

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Rusya‘nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Özellikle silahlı çatışmalara dikkat çeken Büyükelçilik, şu ifadeleri kullandı;

“Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız. Bununla birlikte, şu anda Donbass’a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz.”

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