Rusya’dan Türk vatandaşlarına uyarı: Silahlı çatışmalara katılmayın
Rusya‘nın Türkiye Büyükelçiliği'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Elçilik, Türk vatandaşlarının Donbass’a seyahat etmemesini isterken, "Silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz” dedi.
Rusya‘nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Özellikle silahlı çatışmalara dikkat çeken Büyükelçilik, şu ifadeleri kullandı;
“Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız. Bununla birlikte, şu anda Donbass’a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz.”