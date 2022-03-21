Rusya’nın ültimatomlarıyla ilgili Zelenskiy’den açıklama! İlk kez ‘referandum’ dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya dayattığı ültimatomları yerine getiremeyeceklerini söyledi. Zelenski ayrıca, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 26 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

“HEPİMİZİN YOK EDİLMESİ LAZIM”

Hiçbir şekilde Rusya'nın dayattığı ültimatomları kabul edemeyeceklerini ifade eden Zelenskiy, “Rusya'nın dediği ültimatomları yapınca savaş bitecek deniyor. Bu doğru değil, böyle sonuç alınmaz. Soruyu bana sormayın. Fiziksel olarak ültimatomları yerine getirmeyiz. O kadar insan kaybettik. Hepimizin yok edilmesi lazım, o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor” dedi.

“HARKOV'U, MARİUPOL'U VE KİEV'İ VERSEK…”

“Mesela Harkov'u, Mariupol'u ve Kiev'i versek. Ne orda yaşayan halk ne de ben devlet başkanı olarak veremeyiz” diyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İşgal altındaki şehirleri de kimse vermez. İşgalciler kendi bayraklarını astılar. Biz indirdik kendi bayrağımızı astık. Hepimiz yok edilirsek, kalmazsak ancak o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor” dedi.

İLK KEZ REFERANDUMU DİLE GETİRDİ

Zelenski ayrıca, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

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