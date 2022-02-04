Soma madencisini tekmeleyen Yerkel, haftaya işe başlıyor

Soma’da iki polisin yere yatırdığı madenciyi tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı Yusuf Yerkel, 6000 Euro net maaşlı Ticaret Ataşeliği görevine başlamak için Frankfurt Başkonsolosluğu’na geldi. Yerkel, haftaya görevi devralıyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye’de 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve 301 canan olan Soma maden faciasının ardından eylem yapan madenci Erdal Kocabıyık’ı yerdeyken tekmeleyen, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt'a geldi.

Frankfurt Başkonsolosluğu'na 6000 Euro net maaşla Ticaret Ataşesi olarak atanan ve birçok yan gelirleri de kapsayan ataması kesinleşen Yerkel, evine yerleşti ve diğer işlemlerini yapmaya başlarken, bazı sağlık sorunları nedeniyle 120 km uzaklıktaki Kassel’e bir kaç kez gittiği öğrenildi.

Alman basını Yerkel'e, “Treter” yani “tekmeci” diyor… Ve SÖZCÜ'nün atamaya ilişkin haberleri tüm büyük Alman gazetelerinde yer alırken, yorumlar da halen sürüyor.

ESKİ ATAŞEYE VEDA TÖRENİ

Bu arada, mevcut Ticaret Ataşesi Tansu Günendi'ye konsoloslukta veda töreni yapıldı. Günendi, şimdi eşyalarını topluyor ve son işlemlerini yapıyor.

Corona salgını nedeniyle, personel eksikliği de bulunduğu için Ticaret Ateşeliği'nde şu anda “vekaleten son üç gün” görev yapan Günendi, büyük olasılıkla önümüzdeki hafta görevini asaleten devralacak olan Yusuf Yerkel'e bırakacak.

O DA KARTAL İMAM HATİPLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal İmam Hatip mezunu olan Yusuf Yerkel'in atanmasına Almanya'daki sendikalar, çeşitli Türk dernekleri, siyasi partiler, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve iş insanları örgütleri büyük tepki göstermişti.

Tepkilerin devam ettiği ve özellikle iş insanları örgütlerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile görüşüp Yerkel'le çalışılmamasını istediği öğrenildi.

Yerkel'in göreve başlamasından sonra, Berlin'deki ilgili Dışişleri Bakanlığı birimine bilgi verileceği ve akreditesinin yapılacağı sanılıyor.

DIŞİŞLERİ: RUSYA- UKRAYNA VARKEN…

Alman Dışişleri'ne konu bazı kurumlar ile milletvekilleri tarafından iletildi ve Yerkel'in göreve başlamasının toplumda rahatsızlık yarattığı çeşitli kereler vurgulandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi rahatsızlığı iletenlere, “Şu anda Rusya- Ukrayna krizi, Kuzey Akım projesi, bir sürü uluslar arası sorun var. Bir de bir personel ile uğraşamayız. Sivil toplum örgütlerinin görevi artık” dediği belirtiliyor.

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