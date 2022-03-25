Taliban’ın kız öğrenci kararı sonrası ABD harekete geçti! İptal ettiler

Taliban'ın kız öğrencilerle ilgili aldığı son karar sonrası ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD, Doha’da yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Görüşmede, özellikle ekonomik meselelerin ele alınması bekleniyordu.

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Afganistan’da ağustosta iktidarı ele geçiren Taliban, Afgan kızların okumasına yine izin vermedi. Ülke genelinde okullar uzun bir aranın ardından yeniden açılırken okula giden çok sayıda öğrenci büyük hüsran yaşadı.

ABD, Afganistan’da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açacağını duyuran Taliban’ın bu kararı üzerine Doha’da yapılacak müzakereleri iptal ettiklerini açıkladı.

“SON DERECE ÜZÜCÜ”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada, Taliban'ın kararından geri adım atarak Afgan halkına ve uluslararası topluma verdiği taahhütlerden açıklanamaz biçimde caymasının son derece üzücü olduğunu belirtti.

Yetkili, Doha'da ekonomik meseleler üzerine yapılması planlanan görüşmeler de dahil Taliban ile bazı temaslarını kestiklerini kaydederek, “Bu kararı (Taliban'la) temaslarımız açısından potansiyel bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açık biçimde ifade ettik” dedi.

KATAR’DA MASAYA OTURULACAKTI

ABD'li yetkililerle Taliban yönetiminin Katar'ın başkentinde Cumartesi ve Pazar düzenlenecek bir konferans çerçevesinde masaya oturmasının planlandığı bildirilmişti. Reuters kaynaklarına göre, bazı toplantılara Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de katılması planlanıyordu.

EKONOMİ ÖN PLANDAYDI

Müzakerelerde Afgan merkez bankasının bağımsızlığı ve Afgan para biriminin banknotlarının basımı gibi meselelerin masaya yatırılması planlanıyordu. Kaynaklara göre, Dünya Bankası Yeniden Yapılandırma Güven Fonu'nda tutulan ve özellikle ülkenin eğitim sektörü için tahsis edilmiş milyonlarca doların aktarılmasının da gündeme alınması bekleniyordu.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi yeniden ele geçirmesinden bu yana para biriminin hızla değer kaybetmesi, enflasyonu tetikleyerek ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Taliban'ın, ABD dahil yurt dışında bulunan milyarlarca dolarlık rezervlere de erişimi bulunmuyor.

“HALK İÇİN TRAJİK”

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü John Sifton, ABD'nin Doha'daki görüşmeleri iptal etme kararını anlaşılabilir olarak nitelendirerek, Washington ve diğer donörlerin, eylemlerinin kabul edilemez olduğunu Taliban'a ifade etmeleri gerektiğini belirtti.

Sifton, diğer yandan Afgan ekonomisinin çöktüğüne, milyonlarca kişinin yetersiz beslendiğine ve her gün insanların açlıktan hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu önemli toplantının iptalinin ‘trajik’ olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Afgan halkının yüzde 95'i yeterli gıdaya erişemiyor.

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