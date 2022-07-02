Tartışma yaratan Rus bandıralı gemi Karasu Limanı’na ulaştı

Ukrayna'nınRus işgali altındaki şehirlerinden olan Berdyansk'de limandan tahıl yüklenen, Rusya bandıralı gemi, Sakarya'nın Karasu Limanı'na ulaştı. Gemideki 4 bin ton buğday, burada indirilip, TIR'larla Konya'ya gönderilecek.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında 3 ayı aşkın süredir devam eden savaş, tüm dünyada gıda ve enerji krizine neden oldu.

Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna’dan çıkan gemilere uyguladığı blokaj, tahıl kriziyle birlikte dünyada gıda fiyatlarının artmasına yol açtı.

Savaş sırasında, Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Berdyansk, 28 Şubat’ta Rusya kontrolüne geçti. Kentteki kontrolün sağlanmasının ardından Rusya bayraklı, ‘Zhibek Zholy’ isimli kuru yük gemisi, 29 Haziran’da buğday yüklü olarak Berdyansk Limanı’ndan ayrıldı.

Gemi, 1 Temmuz gecesi Sakarya’nın Karasu Limanı’na ulaştı. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip geminin taşıdığı 4 bin ton buğday, limanda indirildikten sonra TIR’larla Konya ve çevresine nakledilecek.

UKRAYNA TÜRKİYE’YE “EL KOYUN” DEMİŞTİ

24 Şubat’tan beri Rusya ve Ukrayna arasında arabulucuk çalışmalarına devam eden Ankara, tahıl krizinin çözülmesi için de bir dizi plan yapmıştı.

Dün gece ise Ukraynalı yetkililerin Türkiye’den Zhibek Zholy isimli Rus gemisine el konulmasının istendiği ortaya çıkmıştı.

Reuters’a konuşan yetkililer ve İngiliz haber ajansının ele geçirdiği belgelerde, resmi olarak bu yönde bir talimatın Türk yetkililere aktarıldığı belirtildi.

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