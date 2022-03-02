Tekmeci Yusuf Yerkel görevine başladı! 6000 Euro maaş alıp, milyonları yönetecek

Soma’da, 301 arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt’ta Ticaret Ataşesi koltuğuna oturdu. 28 Şubat’ta işe başlayan Yerkel, odasına yerleşti. Yerkel, 6000 Euro net maaş alacak, yan giderlerini ve masraflarını Türkiye ödeyecek. Kartal İmam Hatip mezunu Yerkel, Frankfurt’ta milyonlarca Euro’yu da yönetecek. Alman sendikaları ve Türk dernekleri duruma tepki gösteriyor.

Ali GÜLEN

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Soma'da yaşanan ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra, yere yatırılan eylemci madenciyi tekmeleyen, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel ödülünü aldı. Yerkel, 28 Şubat günü Frankfurt Başkonsolosluğu'ndaki Ticaret Ataşeliği koltuğuna oturdu.

Ataması 2021 yılı sonunda yapılan Yerkel, tepkiler üzerine son güne kadar göreve başlamamıştı. Eski Ticaret Ataşesi ise üç hafta önce odasını boşaltmıştı.

6000 EURO MAAŞ VE YAN ÖDEMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal İmam Hatip mezunu olan Yusuf Yerkel, 6000 Euro net maaşla yeni işine başlarken, odasına da yerleşti. Yerkel'in tüm sosyal hakları, emeklilik primleri ve sağlık ödenekleri Türkiye tarafından karşılanacak. Yerkel'in göreve başlamasının Almanya'ya usulen bildirilip bildirilmediği bilinmiyor.

SENDİKALAR VE TÜRKLER TEPKİLİ

Madenciyi tekmeleme fotoğrafı dünyanın hafızasına kazanan Yerkel görevine başlarken, Almanya'daki sendikalar ve çeşitli Türk dernekleri eylemlere devam edeceğini duyurdu. Madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeledikten sonra “Ayağım incindi” diye rapor alan Yerkel'e, Frankfurt ve çevresinde iş görüşmeleri yaptırılmayacak.

YERKEL'İN GÖREVİ NE?

Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye'ye Hessen Eyaleti'nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak. Ayrıca Yerkel, Türkiye'den Almanya'nın en zengin eyaleti Hessen'e gelen Türk firmalarına yapılan ‘marka desteği ya da ihracat desteği’ ödemelerini dağıtacak.

AKP'NİN EMLAK KASASI

Yusuf Yerkel'in ayrıca, Türkiye'den Frankfurt ve çevresinde emlağa yatırım yapmak isteyen AKP'lilere bu konuda destek sağlamak amacıyla gönderildiği de ileri sürülüyor. Özellikle, eski başkonsolosluk binasının AKP'ye yakın bir vakfa ya da şahsa devrinde rol oynayabileceği belirtiliyor. Bina ise Frankfurt'un en değerli yerinde ve piyasa değeri 10 milyon Euro'yu aşıyor.

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