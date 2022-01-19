Tekmeci Yusuf Yerkel krizi büyüyor: Almanya Dışişleri Bakanı’na mektup gönderildi

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Soma'da 301 madencinin öldüğü facia sonrasında eylem yapan madenciyi kameralar önünde tekmeleyen Yusuf Yerkel’i istemediklerini belirtti. Feldmann, Dışişleri Bakanı Baerbock’a mektup yazdı.

Ali GÜLEN

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Soma’da 301 kişinin can verdiği maden faciasından sonra, protesto eden bir madenciyi yerdeyken tekmeleyen, dönemin başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Yusuf Yerkel uluslararası sorun haline geldi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'na 6000 euro maaşla “Ticaret Ataşesi” olarak atanan Yusuf Yerkel'i istemediklerini belirten Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Yeşillerli Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a bir mektup yazdı.

FELDMANN: ÇOK CİDDİYE ALIYORUM

Durumun değerlendirilmesini isteyen Feldmann, Alman basınına yaptığı açıklamada da, “Bu şahısla ilgili dile getirilen eleştirileri çok ciddiye alıyorum. Şu ana kadar bize resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmalı” dedi.

Feldmann, bu tepkiye karşı Dışişleri'nin nasıl reaksiyon göstereceğini öğrenmek istediğini de belirtti. Ankara konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Berlin-Frankfurt arasında yoğun bir mesaj trafiğine başlanabileceği kaydedildi.

FRANKFURT'A 2. KARTAL İMAM HATİPLİ

Hessen Eyalet Hükümeti de, konuyu nasıl çözeceğini tartışıyor. Bu arada Yusuf Yerkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın okuduğu Kartal İmam Hatip mezunu olduğu öğrenildi.

İmam Hatip'e gitmeden önce bir süre Almanya'da eğitim gördüğü belirtilen Yerkel, THY Frankfurt Müdürü Ensar Karabulut'tan sonra Frankfurt'a atanan ikinci Kartal İmam Hatip mezunu.

TÜRK İŞVERENLER DEVREDE

Frankfurt'taki çeşitli Türk derneklerinin tepkilerinin yanı sıra, işverenler de Yusuf Yerkel'le herhangi bir şekilde temasa geçmeyeceklerini belirtiyor.

Frankfurt Belediyesi'nin, Yerkel'le ilgili görüşünü istediği Sosyal Demokrat İşverenler Derneği, bu konudaki tavrının net olduğunu ve atamayı kabul etmediğini bildirdi. Dernekler ayrıca, Alman Ticaret Odaları ile de konuyu görüşüyor. Atamaya tepkiler bütün Alman basınında da yer aldığı için, bütün sendikalar ve Alman ticaret odaları büyük hassasiyet gösteriyor.

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