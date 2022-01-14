Tekmeci Yusuf Yerkel’e karşı eylem düzenlendi

Soma'da maden işçisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı Yusuf Yerkel'in Almanya Başkonsolosluğu'na atanmasına tepkiler artıyor. Bugün Frankfurt Başkonsolosluğu önünde "Yerkel'i istemiyoruz" eylemi yapıldı.

Ali GÜLEN

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13 Mayıs 2014 yılında 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasında eylem yapan madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyerek Türkiye'nin gündemine oturan dönemin Başbakanı Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” Yusuf Yerkel'in aylık 6000 Euro maaşlar Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi” olarak atanmasına tepkiler artıyor…

Bugün Almanya’daki sendikalar, başta Türk-Alman Toplumu olmak üzere, çeşitli Türk-Alman dernekleri, Aleviler, Alman SPD, Yeşiller, Sol Parti temsilcileri, Frankfurt Başkonsolosluğu önünde, “Yerkel‘i istemiyoruz” eylemi yaptı.

Havanin 0 santigrat derece olmasına rağmen ragmen yüzlerce kişi eyleme katildi. “Persona non grata”, “istenmeyen adam”, “Yusuf Yerkel‘i istemiyoruz” pankartları taşındı.

Alman IG Metall Sendikası temsilcisi ve parti temsilcileri birer konuşma yaptı. Soma‘da ölenler anıldı ve yerde yaran işçiye tekme atılması kınandı. Konuşmacılar, “Böyle bir kişinin, o zaman Erdoğan’ın yanında çalışırken, yere yatırılan işçiyi tekmeleyen Yusuf Yerkel‘in buraya tayin edilmesini kabul etmiyoruz. Kınıyoruz. Geri gidene kadar mücadele edeceğiz. Böyle biri Türk- Alman ticari ilişkilerine yarar sağlamaz” dediler.

ALMAN MEDYASI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Polis ve güvenlik güçleri çevrede geniş önlemler alırken “Almanya‘da işçi düşmanı, Almanya’da nefretle insan tekmeleyen kişi istemiyoruz” ve “Yusuf Yerkel, Frankfurt‘u terk et” sloganları atıldı.

Konuşmalardan sonra başkonsolosluk önüne çelenk konuldu. Konuşmaların ardından, Alman Sendikalar Birliği temsilcileri ile Türk dernek temsileri atamayı kınadı.

Eyleme, Alman medyası da büyük ilgi gösterdi. Devlet TV’si ZDF, diğer kanallar ve gazeteler eylemi izledi.

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