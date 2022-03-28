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Türk yetkili konuştu: Rusya-Ukrayna görüşmesi bugün İstanbul’da

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün İstanbul'da başlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:07 - 28 Mart 2022 Güncellenme:
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Türk yetkili konuştu: Rusya-Ukrayna görüşmesi bugün İstanbul’da

Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına dahil olan Ankara’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna ve Rusya’nın müzakerecilerinin bugün ilerleyen saatlerde barış görüşmelerine başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin yapılması konusunda mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

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