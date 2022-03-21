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Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 26 gündür sürürken Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat’tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Rusya'ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.

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