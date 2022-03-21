Ukrayna istihbaratı: Üst düzey Rus subayları, Putin’i zehirleyip yerine başkasını getirmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına girerken, Ukrayna istihbaratı çok tartışılacak iddialar ortaya attı. Ukrayna istihbaratından kaynaklar, üst düzey Rus subayların ve Rus oligarkların yaptırımlar nedeniyle zor durumda olduğunu ve Putin'e komplo kurduğunu öne sürdü. Buna göre, üst düzey Rus isimlerin Putin'in yerine getireceği kişinin bile belli olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Ukrayna istihbaratından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna istihbaratı, üst düzey Rus subayların ve elitlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘zehirlemek’ ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi yerine geçirmek için komplo kurduğunu öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndaki İstihbarat Baş Müdürlüğü’ne göre, Rusya’daki bir ‘etkili’ grup, Rus lideri görevden almak için komplo kurmaya başladı.

PUTİN’İN YERİNE GEÇECEK İSİM BİLE BELLİ

Ukrayna istihbarat servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi direktörü Oleksandr Bortnikov’un Putin’in yerini almak için seçilen adam olduğunu da öne sürdü. Putin, Başkan unvanını almadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad’da KGB’de görev yapmıştı.

Ukrayna istihbaratının iddiasına göre, Rusya’nın önde gelen isimleri, Ukrayna’nın işgalinin, yaptırımlardan büyük zarar gören Rus ekonomisi üzerindeki etkisine öfkeli…

‘ZEHİRLENME, ANİ HASTALIK…’

Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin’i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Özellikle zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir şeyin ‘tesadüf’ olmayacağı aşikar” denildi.

Putin’in halefi olduğu iddia edilen Bortnikov’un, Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin’in gözünden düştüğü de öne sürülüyor. Putin’in Ukrayna’daki durumun gidişatından rahatsız olduğu ve bu süre zarfında sekiz generali görevden aldığı belirtilmişti.

Öte yandan, yabancı istihbarat kaynaklarının raporlarına göre de, Rusya, Ukrayna’da tahminen 15 bin askerini kaybetti.

‘PUTİN’İN PARANOYAKLIĞI İYİCE ARTACAK’

Bir Ukraynalı istihbarat kaynağı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bortnikov’un son zamanlarda Putin’in gözünden düşmesi dikkat çekicidir.” dedi. Putin’in Ukrayna’daki yanlış hesaplamaları yüzünden Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni suçladığı öne sürüldü.

Batılı bir kaynak İngiliz Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada “Moskova’daki bu söylentiler ve şüpheler, liderlikte paranoya ve şüphe tohumları ekecek. ” dedi.. İsmi açıklanmayan kaynak, ‘Kesinlikle batıdaki çeşitli etkili figürler tarafından çok fazla cesaretlendiriliyorlar. Çoğu insan Putin’in yaptıklarının artık ‘yettiğini’ düşünüyor. ‘ ifadelerinde bulundu.

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