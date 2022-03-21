Ukrayna kentinde kimyasal sızıntı paniği
Rusya’nın Ukrayna işgalinde neredeyse üç hafta geride kalırken, kuşatma altındaki Sumy kentinde bir kimya tesisinde yaşanan amonyak sızıntısı panik yarattı.
Rusya ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna kentlerinden kuzeydoğudaki Sumy'de bir kimya tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldiği bildirildi.
Sumy Valisi Dimitro Ziyvetskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada gece yerel saatle 04.30 civarında yaşanan sızıntının hızla yayıldığını belirtti. Rus bombardımanı sonucu bir amonyak tankının hasar gördüğünü kaydeden vali, tesisin çevresindeki 5 kilometrelik alanın zararlı kimyasaldan etkilendiğini söyledi.
Bölgede yaşayanlara derhal uzaklaşma çağrısı yapan Ziyvetskiy, daha sonra yaptığı açıklamadaysa sızıntının rüzgarla azaldığını ve tehlikenin ortadan kalktığını bildirdi.