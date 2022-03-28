Ukrayna: Rus ordusu Kiev’den çekiliyor

Ukrayna işgalinde "beklediği ilerlemeyi sağlayamadığı" söylenen ve geçen hafta “Esas hedef olan Donbas’ın tamamen bağımsız hale getirilmesine odaklanacağız" açıklaması yapan Rusya'nın birliklerini başkent Kiev'den çekmeye başladığı öne sürüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ağır kayıplar veren iki Rus birliğinin Belarus'a döndüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ağır kayıplar verdikten sonra başkent Kiev çevresinden çekilmeye başladığını belirtti. Açıklamada, büyük darbe alan Rus ordusuna bağlı iki taktik saldırı birliğinin Belarus'a geri döndüğü bildirildi. Ayrıca Rusya'dan Ukrayna'ya giren Rus askeri sayısında ciddi bir düşüş olduğu da öne sürüldü.

Ukrayna ordusu ayrıca Rus birliklerinin Kiev'in kuzeybatısında ve doğusunda geri püskürtüldüğünü, Donetsk ve Luhansk'ta da beş ayrı Rus saldırısının engellendiğini ve tanklarının imha edildiğini kaydetti.

KİEV’DE UZAKTAN EĞİTİM YENİDEN BAŞLIYOR

Rus ordusunun Kiev merkezine girmeyeceği yönünde beklentiler artarken, uzun süredir kuşatma altında gergin bekleyişin sürdüğü kentte okullar bugün yeniden online derslere başlıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “Kent için şu anda önemli bir görev sıkıyönetim altındaki zor koşullarda yaşamak. Bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar ama yapamayacaklar” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki askeri operasyonunu ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Taktik değişikliği olarak görülen bu açıklamaya rağmen Rusya'nın Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Öte yandan Rus askerlerinin geçen hafta ele geçirdikleri Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki kasabadan ayrıldığı duyuruldu. Rus birliklerin daha önce gözaltına aldığı Slavutiç kasabasının Belediye Başkanı Yuri Fomiçev, bugün yaptığı açıklamada Rus birliklerin kasabadan çekildiğini söyledi.

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