Ukrayna, savunma kaynağını artırmak için NFT’ye başvuruyor

Ukrayna, sürmekte olan Rus işgaline karşı topraklarını savunmaya devam ederken, fon toplamak için yaratıcı bir ortama yöneliyor: Sanat.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Twitter’da ülkenin çatışmayı anmak ve NFT’ler aracılığıyla bağışları teşvik etmek için bir Savaş Müzesi kurduğunu doğruladı.

Fedorov, “Rusya Ukrayna’yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrim niteliğindeki blok zinciri teknolojisine güveniyoruz” diye yazdı.

Savaş Müzesi olarak adlandırılan sanal koleksiyon; haber makaleleri, sosyal medya gönderileri ve hatta savaşı tasvir eden çizimler de dahil olmak üzere çatışmanın çeşitli anlarını gösteren hatıra görüntülerinden oluşacak.

ASKERLER İÇİN YİYECEK, İLAÇ VE KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK ALINACAK

Ukrayna, NFT işlemlerini yönetmek için blok zinciri platformu Fair.xyz’den yararlandı ve 54 tanesini şimdiden satışa çıktı.

Web sitesine göre, projenin misyonu; gerçek olayların hafızalardaki yerini korumak, dijital topluluklar arasında doğru bilgileri yaymak ve Ukrayna’nın desteği için bağış toplamak.

Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornyakov’a göre Ukrayna, askerleri için kurşun geçirmez yelek, kask, yiyecek ve ilaç satın almak için geçmişteki bağışları kullandı.

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