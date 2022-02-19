Ukrayna’da tansiyon yükselirken Rusya nükleer tatbikata başladı

Ukrayna krizinin tırmandığı bir dönemde Rusya’dan gerilimi daha da yükseltecek bir adım geldi. Rusya’da düzenlenen nükleer tatbikatta hipersonik füzeler de devreye girdi. Rusya lideri Putin tatbikatı bizzat takip ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı konusunda ısrar ederken, Rusya’nın balistik füze ve kruz füzelerini de sahaya sürdüğü askeri tatbikata başladı.

Rus haber ajansı Ria hava ve donanma birliklerinin de katıldığı tatbikatın bu sabah başladığını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatbikatı bizzat izlediği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, tatbikatın düzenli eğitim sürecinin bir parçası olduğunu duyururken Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandır Lukaşenko'nun görev merkezinde tatbikatı takip ettiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Rusya'nın Kinzhal ve Tsirkon isimli hipesonik füzeleri de deniz ve karadaki hedefleri vuruyor.

Rusya’daki nükleer güçlerin iki yıl aradan sonra ilk defa katıldığı tatbikat, gerilimin çok yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Rusya işgal iddialarını reddederek asker ve zırhlı araçlarını Ukrayna sınırlarından çektiğini savunsa da başta ABD istihbaratı olmak üzere Batılı ülkeler henüz net bir gerileme görmediklerini belirtiyor.

NATO’DAN RUSYA’YA MEKTUP

Almanya’nın Münih kentinde dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı’nda bugün konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da olası çatışmaları önlemek ve Moskova'nın NATO'dan imkansız güvenlik taleplerinde bulunarak süreci zora soktuğunu belirtmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup gönderdiğini söyledi.

“Soğuk Savaş sona erdiğinden bu yana bu çapta savaşa hazır bir askeri yoğunluk görmemiştik” diyen Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi kapsamında yeni görüşmeler düzenleme talebini Moskova'ya ilettiklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması yönündeki şartının bir paradoks olduğunu, çünkü NATO'nun gündeminde böyle bir konu olmadığını ifade etti. Scholz, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için yüksek maliyetlere yol açan büyük bir hata olur” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinin uluslararası sistemin tamamını yeniden şekillendirdiğini belirterek Rusya'ya yönelik ağır yaptırım uyarısını yineledi.

UKRAYNA: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Münih'te temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, “Ukrayna tüm senaryolara hazır” dedi.

Gazetecilerin ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığı yönündeki açıklamasına katılıp katılmadığı sorusu yöneltilen Kuleba, Ukrayna'da hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların provokasyonlarına yanıt vermeyeceklerini belirtti.

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