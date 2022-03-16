Ukrayna’daki savaştan kaçtı, Almanya’da toplu tecavüze uğradı

Rus işgalinden kaçan Ukraynalıların dramı sürüyor... Rus işgalinden kaçarak Almanya'ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı bir kadının, Iraklı (37) ve Nijeryalı (26) iki mültecinin tecavüzüne uğradığı bildirildi. 18 yaşındaki Ukraynalı kadınının yaşananların ardından Polonya'ya gideceği açıklandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 21’inci gününde de sürerken, ülkeden kaçanların yaşadığı insanlık dramı da her gün uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Ukrayna’daki bombalardan kaçarak Almanya’ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı mültecinin, Irak ve Nijerya uyruklu iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in haberine göre, olay, Almanya’da mültecilerin konaklaması için kullanılan “Oscar Wilde” otel gemisinde yaşandı.

Iraklı (37) ve Nijeryalı (26) iki mültecinin tecavüzüne uğrayan genç kadın ülke gündemine oturdu. 18 yaşındaki Ukraynalı kadının yaşadıklarının ardından ‘kendini güvende hissetmediği için’ Almanya’dan ayrıldığı ve Polonya’ya kaçtığı aktarıldı.

O SIRADA GEMİDE 25 KİŞİ DAHA VARDI

Tecavüz sırasında otel gemisinde yaklaşık 25 mültecinin de bulunduğu öne sürüldü. Düsseldorf savcılığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, polisin 6 Mart’ta meydana geldiği iddia edilen saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını ve gözaltında kalan iki kişiyi tutukladığını doğruladı.

Ukrayna’dan kaçmak için Almanya’ya gelen genç kız, şu anda, Batı Almanya kentindeki Messe Düsseldorf sergi salonunda tutuluyor.

Federal polis sendikası başkanı Heiko Teggatz, Bild’e yaptığı açıklamada, “Politikacılar, Düsseldorf’taki otel teknesindeki gibi korkunç tecavüz vakalarının yaygınlaşmasını engellemek için elinden geleni yapmalıdır. Hızlı ceza ve ardından sınır dışı etme bu tür faillerin anladığı tek dildir.” dedi.

Şüpheli olarak tanımlanan iki kişinin de Ukrayna ve Fas pasaportlarına sahip olduğu bildirildi.

BM’ye göre, 24 Şubat’ta Rus işgalinin başlamasından bu yana, bir milyondan fazla çocuğun da yer aldığı üç milyondan fazla insan Ukrayna’dan Avrupa’daki diğer devletlere kaçtı.

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