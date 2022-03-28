Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Elde ettiğimiz verilere göre 2 binden fazla çocuk ülkeden çıkarıldı. Bu da kaçırıldıkları anlamına geliyor. Bu çocukların tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Anne babası olan ve olmayan çocuklar vardı. Bu bir felaket, bu korkunç” dedi.

“İKİ GÜNDE BİR MARIUPOL’DAKİLERLE GÖRÜŞÜYORUM”

Zelenski, iki günde bir kez Mariupolda kuşatmayı savunan birliklerle ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, “Her iki günde bir mutlaka iletişime geçiyorum. Ben de onlara her şeyi anladığımı, kesinlikle geri döneceğimizi söyledim. Ancak ayrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız ve bunun doğru olduğunu, hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın dedim. Onlara bu seçeneği verdim. Yapamayız, yaralılar burada, yaralıları bırakmayacağız dediler. Ölülerini bırakmayacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

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