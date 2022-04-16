Zelenskiy ‘durum iyiye gitmiyor’ dedi, acı tabloyu duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ruslar Mariupol’den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti” dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlenen basın toplantısında Mariupol şehrindeki saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

“5 BİNİ ÇOCUK 20 BİN KİŞİ…”

Zelenskiy, “Ruslar Mariupol'den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol'deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar” dedi.

“MARİUPOL BU SAVAŞIN KALBİ”

Mariupol şehrinin işgalden kurtulduğunu ancak topçu atış sistemleri ve zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, şunları söyledi;

*Maalesef gerektiği kadar silah desteği alamıyoruz. Düşmanın elindeki imkanlar daha gelişmiş durumda ancak bizim askerlerimiz Rusların akıl edemeyeceği taktiklerle onları vuruyor. Mariupol bu savaşın kalbi.

*O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir.

MADALYA TAKTI

Öte yandan Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephede Rus askerleri ile savaşan Ukraynalı askerlere madalya taktı.

Sosyal medya hesabından askerlere madalya takdim edildiği görüntüleri paylaşarak açıklama yapan Zelenskiy, “Savaştan önce birbirimize irtibatta kalalım cümlesini sakinlik içerisinde söylerdik. Bu cümleleri savaş yüzünden başka şekilde ifade edeceğimizi hiç düşünmezdim. Özel çalışmaları için askerlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna'nın askeri personel kayıpları hakkında yaptığı açıklamada, 3 bine yakın Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını bildirmişti.

RUSYA HARKOV’U VURDU

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov kentinin Valisi Oleg Sinegubov Rusya’nın saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ruslar Harkov bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Harkov'un merkez semtlerinden birine yeniden saldırı düzenlendi. Yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. An itibariyle arama kurtarma ekipleri görevinin başında. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını istiyorum çünkü düşman sivil alanlara saldırılarını artırdı. Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın” dedi.

65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saldırı ile ilgili açıklama yaparak bölgeden görüntüler paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Rus saldırıları nedeniyle 11.36 civarında gelen ihbar üzerine personellerimiz olay yerine sevk edildi. Yönetim binasına isabet eden bomba sonucunda çıkan yangına, 50 personel ve 9 teknik araçla müdahale edildi. Bölgede yaşayanlardan 65'i güvenli yerlere tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Sinegubov, dün Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırılarda aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3’ü çocuk 34 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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