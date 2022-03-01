Zelenskiy: Rusya çocukları hedef alıyor

Avrupa Parlamentosu'na (AP) seslenen Ukrayna lideri Zelenskiy, "Avrupa Birliği yanımızda olduğunu kanıtlamalı" ifadelerinde bulunurken, Rusya'yı çocukları hedef almakla suçladı. Zelenskiy'in konuşması uzun süre alkışlandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin altınca gününde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu’na seslendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ordusunu, çocukları hedef alarak ‘savaş suçu işlemekle’ suçladı. Zelenskiy, ‘Biz bir darbe yaşıyoruz, bir savaş yaşıyoruz. Rusya’nın saldırısı altında kalıyoruz’ dedi. Ukrayna lideri, “Bu mücadele sonunda, ışık, karanlığa üstün gelecek.” ifadelerinde de bulundu.

Zelenskiy, Avrupa’nın yanımızda olması için çabalıyoruz derken, “Avrupa Birliği yanımızda olduğunu kanıtlamalı” ifadelerinde bulundu.

Zelenskiy’in, Rusya işgali sürerken Avrupa Parlamentosu’na seslenişinin ardından parlamenterler, isminin anons edilmesiyle, Ukrayna Devlet Başkanı’nı ayakta alkışladı.

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