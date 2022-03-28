Zelenskiy: Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak olan görüşmelere değindi.

“TÜRKİYE’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER OLACAK”

Ukrayna'nın barış istediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerde Türkiye’de görüşmelerin olacağını işaret ederek, “Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu” ifadelerini kullandı.

“BU ÇOK ÖNEMLİ”

Ukrayna için küresel çapta düzenlenen destek mitinglerinden de bahseden Zelenskiy, şunları söyledi;

*Dünyanın diğer düzinelerce kentlerinde insanlar devletimizi desteklemek için, özgürlüğü desteklemek için toplandılar. Diğer kıta ve Avrupa meydanlarında etkileyici insan kalabalıkları var. Bu çok önemli.

*Çünkü insanlar meydandayken politikacılar artık duymuyormuş gibi yapamayacaklar” diye konuştu.

*Rus işgali altındaki kentlerde direnen Ukrayna halkına da teşekkürlerini ileten Zelenskiy, “Herson, Kakhovka, Slavutiç ve diğer kentlerdeki işgalcilere direnmekten vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

*Ayrıca Rus birlikleriyle sürekli iş birliği yapmaya çalışan aptallara kendilerinin terk edildiğini hatırlatmak istiyorum.

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