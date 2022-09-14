106 bin genç üniversite kapısından geri döndü

Kira, barınma, beslenme sorunundan 15 bin 92’si İstanbul’da olmak üzere üniversite kazanan 105 bin 772 öğrenci okuluna kayıt yaptırmadı. ODTÜ ve Boğaziçi’ni kazanan 47 öğrenci de üniversite hayalinden vazgeçti.

Sultan UÇAR

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YKS'de 86 bin 975'i devlet ve 18 bin 977'si vakıf üniversitesi kazanan, 105 bin 772 öğrenci kayıt yaptırmadı. İlk tercihte dolmayan ve kayıt yaptırmayan öğrencilerle birlikte üniversitelerde 122 bin 209 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanlar, yüzde 2'den yüzde 12'ye çıktı. Tıpta ilk 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin, hukukta 125 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislikte ve eğitim fakültelerinde 300 bin sıralama barajı olan bölümlere yerleşen 160 bin 129 öğrenciden, 2 bin 296' sı kayıt olmadı. En iyi bölümlerde 15 bin 101 kontenjan boş. Üniversite kaydı yaptırılmayan illerde İstanbul (15 bin 92), Ankara (3401), İzmir (2568), Antalya (2318), Konya (2259)'la beşinci oldu. Şırnak Üniversitesi'ini kazanan 100 öğrenciden 18.6'sı, Ardahan Üniversitesi'ni kazanan 100 öğrenciden 16.3'ü ve Bitlis Üniversitesi'ni kazananların 15.5'i kayıt olmadı. Eskişehir'de üniversite kazanan her 100 öğrenciden 95'i, Ankara'da 100 öğrenciden 94.6'sı ve İzmir'de yüzde 93.1'i kazandığı bölüme kayıt oldu.

TIPTA 648 BOŞLUK

EA (10 bin725), Sözel (8 bin 625), Sayısal (3 bin 613) ve Yabancı Dil ( 1581) olmak üzere 24 bin 544 öğrenci fakülte okumaktan vazgeçti. Tıp fakültelerindeki 18 bin 394 kontenjandan, boş kalan 648'ini kazanan 6 öğrenci de kayıt yaptırmadı. Tıpta 654 kontenjan boş. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Atatürk Tıp, Kırıkkale Tıp, Celal Bayar Tıp, 19 Mayıs Tıp ve bazı vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri dolmadı.

Ekonomi olumsuz etkiledi

“ÜNİVERSİTE kazanan 105 bin 772 öğrenci, barınma, kira, beslenme, öğrenim gideri ve bazı vakıf üniversitelerindeki yüksek zamlar nedeniyle, kayıt yaptırmadı. Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm şehirlerinde maliyet nedeniyle okumaktan vazgeçtiler. Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan 14 bin 92 öğrenciden 1608'i kayıt olmadı. Batıda, ekonomik koşullar, Doğu ve Güneydoğu'da sosyolojik sebepler etkiledi. Yazılım, yapay zeka mühendisliği, tıp, hukuk, öğretmenlik gibi bölümler boş. ODTÜ, Boğaziçi gibi en iyi üniversiteleri kazanıp, kayıt olmayanlar var. Ek yerleştirmede, boş kontenjanlar büyük ölçüde azalsa da, sıralı bölümlerde çok değişiklik beklemiyoruz.”

ODTÜ'yü kazanıp kayıt olmadılar

ODTÜ'yü kazanan 3 bin 32 öğrencinin 23'ü kayıt yaptırmadı. ODTÜ'de Eğitim Fakültesi'nde 8, fen edebiyatta 8, iktisadi idari bilimlerde 2, mimarlıkta 2 ve mühendislikte 3 öğrenci kazansa da, kaydolmadı.

Boğaziçi'ni kazanıp gitmediler!

BOĞAZİÇİ Üniver­sitesi'ni kazanan 2250 öğrenciden 24'ü kayıt yap­tırmadı. Eğitimde 6, fen edebiyat, çeviri, felsefe, tarih, psikoloji gibi bölüm­lerde 8, hukukta 2, uluslararası ilişkiler, inşaat, kimya mü­hendisliklerinde 8 öğrenci gitmedi. İlk yerleştirmede yüzde 100 dolan BÜ'nün doluluk oranı yüzde 98.9'a düştü.

Akdeniz boşaldı

AKDENİZ Üniversi­tesi 1608, Adnan Menderes 1288, Muğla Sıtkı Koç­man'ı kazanan 1092 öğrenci kayıt olma­dı. Antalya, Konya, Aydın ve Muğla en çok kayıt yaptırılma­yan iller oldu.

İstanbul'da 15 bin kayıp

İSTANBUL'da örgün öğretimde 165 bin 540 öğ­renci YKS'yi kazan­dı. 15 bin 92'si kayıt yaptırmadı. 2 bin 201'i devlet, 12 bin 891'i vakıf üniversi­tesi kazanmıştı.