AÖL sınavı sona eriyor! Açık lise online sınav giriş ekranı…

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için sınavları 20 Temmuz– 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL 3. dönem sınavları geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi online olarak gerçekleştirilecek. Açık lise online sınavına gece saat 23:59’a kadar girilebilecek.

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Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı devam ediyor. AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30’dan – 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59’a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan – 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacak.

AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

MEB'TEN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DUYURUSU

1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

2: Online Sınavla ilgili olarak, “İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.