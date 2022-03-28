‘Harem-selamlık’ müdür görevine iade edildi

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu'nda erkek ve kız öğrencilerin ayrı ayrı oturması talimatı sonrası görevinden el çektirilen okul müdürü Haydar Akın, görevine iade edildi.

Halil ATAŞ

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Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu’nda, öğrencilerin harem-selamlık oturması için öğretmenlere talimat veren ve daha sonra gelen tepkiler üzerine görevinden el çektirilen okul müdürü görevine iade edildi.

TEPKİLER ÜZERİNE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, okulda haremlik-selamlık uygulaması girişimine tepkiler çığ gibi büyümüş, sonrasında da görevden alınmıştı.

5 GÜN SONRA GÖREVE İADE EDİLDİ

Tepkilerin odağındaki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Harun Akın, görevinden el çektirilmesinden 5 gün sonra görevine iade edildi. Akın’ın görevine dönmesi için cemaatler destek vermişti.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Kararı kınadıklarını ifade eden Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Bu kabul edilebilir değil. Cemaatler, okul müdürüne sahip çıktı. Bu karar okulları tamamen medreseye dönüştürme kararıdır. Gericiliğe karşı mücadelemiz sürecek” dedi.