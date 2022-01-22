KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ne zaman?

Lisans, önlisans ve lise mezunu yüzbinlerce adayın katıldığı KPSS için 2022 yılı tarihleri belirlendi. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım tarihinde yapılacak. İşte KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri...

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Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS sınav tarihi ve başvuru zamanı belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimi ile “KPSS ne zaman” sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz’da yapılacak.

– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos’ta yapılacak.

– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos’ta yapılacak.

– EKPSS 24 Nisan’da yapılacak.

– KPSS Önlisans 2 Ekim’de yapılacak.

– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım’da yapılacak.

– KPSS DHBT 27 Kasım’da yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?