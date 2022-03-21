MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları neler?

MEB personel alımı başvurusu için beklenen geldi. Adaylar 21 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında MEB personel alımı kapsamıda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı başvurusu yapabilecek. MEB personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu adayların tercihlerine yerleşememeleri, yetersiz başvuru ve çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Atama sonuçları, 29.04.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacaktır.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

– Lisans düzeyinde;

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

– Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

– Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.