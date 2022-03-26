MSÜ saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

MSÜ 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı süresinde geçtiğimiz haftalarda değişikliğe gidildi. MSÜ sınavı süresi 135 dakika yerine 165 dakika uygulanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek, sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

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Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adayların katılacağı MSÜ için kritik gün yaklaştı. MSÜ için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların MSÜ sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

MSÜ (ASKERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI) NE ZAMAN?

MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.