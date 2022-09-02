Okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul ve Ankara’da servis ücreti belirlendi

Okul servis ücreti araştırmaları arttı. İstanbul, Ankara servis ücreti geçtiğimiz günlerde belirlendi. İBB UKOME'nin Ağustos ayı toplantısında, okul ve personel servis ücretlerine son 4 aydaki asgari ücret ve enflasyon ortalamasına tekabül eden yüzde 19,2 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. Yeni zamlı servis fiyatları belirlenmeye başladı. Servis ücretleri için 19,2 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de okul ve servis ücretlerine yönelik İBB'nin yüzde 19,21'lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla; okul servislerinde 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 758 liraya, 7-9 km 721 liradan 862 liraya yükseldi.

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİ DE YENİDEN BELİRLENDİ

Toplantıda, Aralık 2021'de hizmete başlayan İBB Deniz Taksi hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararla; 100 lira olan açılış ücreti 210 lira, 75 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 lira, 60 lira olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 lira oldu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Deniz Taksi'lerin tanıtım fiyatıyla hizmete başladığını belirterek; son 8 ayda yaşanan yakıt, enflasyon ve ücretlere gelen zammın ücret düzenlemesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.

ANKARA SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.