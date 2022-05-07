Okullardaki tablo vahim: 4 öğrenciden 1’i aç

Eğitim İş Bursa Şubesi, Bursa'da 17 ilçe kapsamında resmi eğitim kurumlarında görev yapan 2 bin 167 öğretmen ile öğrencilerin beslenme düzeyini araştırdı. Rapora göre, 13 öğrenciye 1 simit düşüyor. Öğrenci başına düşen harçlık 82 kuruş. Öğrencilerin yüzde 12,5’i her gün düzenli olarak yumurta yiyebiliyor. 4 öğrenciden 1'i aç.

Halil ATAŞ

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Eğitim İş Bursa Şubesi, Bursa’da 17 ilçe kapsamında öğretmen ve öğrencilerin beslenme düzeyini araştırdı.

“EKONOMİK KRİZ SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİ ENGELLEDİ”

Eğitim-İş Bursa Şubesi’nin öğretmen ve öğrencilerin beslenme düzeyini araştıran raporunda, şöyle denildi;

“Son dönemde yaşanan ağır ekonomik krizin ortaya çıkardığı hayat pahalılığı, özellikle dar gelirli geniş bir kesimi olumsuz etkilediği, ekonomik krizin ortaya çıkardığı hayat pahalılığı, oluşan enflasyon, fiyatlardaki hızlı yükselme alım gücünü düşürmüş, toplumun geniş bir kesiminin sağlıklı gıdaya ulaşmasını da güçleştirmiştir.”

“16 MİLYON ÖĞRENCİNİN BESLENME EĞİTİMİ TEORİDE KALMAKTA”

“Türkiye'de örgün eğitimde yaklaşık 16 milyon öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin beslenme eğitimleri yalnızca teoride kalmakta, okulda beslenme olanağı yaratılmadığı gibi öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının takibi de yapılmamaktadır.”

“2 BİN ÖĞRETMENİN İNCELEME, TESPİTLERİ İLE HAZIRLANDI”

“Sağlıklı Beslenme Düzeyi Araştırması, Bursa'da 17 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile gerçekleştirilmiş, toplam 2 bin 167 öğretmenin inceleme, gözlem ve tespitlerinin derlenmesi ile raporlaştırılmıştır.”

“KİŞİ BAŞI HARCAMA MİKTARI 82 KURUŞ”

Rapora göre, okul kantin cirosu/öğrenci başına harcama miktarı şöyle;

“Okul kantinlerinin günlük cirosunun okuldaki toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen kişi başı harcama miktarı 82 Kuruş.

Öğrenci başına düşen simit miktarı ise , okul kantinlerinde bir gün boyunca satılan toplam simit ( unlu mamullerin tamamı) sayısının okuldaki toplam öğrenci sayısına oranlanması sonucunda, okullarda 13 öğrenciye 1 simit düşmekte.”

ORTAYA ÇIKAN BULGULAR VAHİM

Araştırmada yer alan bulgular ise şunlar;

“-Araştırmaya katılan öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin yüzde 31'inin evde kahvaltı yaptığını, yüzde 44'ünün okulda beslenme çantası ya da kantin yoluyla kahvaltı yaptığını, yüzde 25'inin ise herhangi bir yolla kahvaltı yapmadığını belirtmişlerdir.

-Araştırmaya katılan öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin yüzde 9,95'inin her gün düzenli olarak (evde veya okulda) süt içtiklerini belirtmişlerdir.

-Araştırmaya katılan öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin yüzde 12,5'inin her gün düzenli olarak (evde veya okulda) yumurta yediklerini belirtmişlerdir.

-Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrencilerin beslenme çantası ya da kantin yoluyla aldıkları gıdaların yüzde 6,7'sinin besleyici gıdalar (süt, meyve, sebze vb.) olduğunu, yüzde 93,3'ünün de unlu mamuller (simit, poğaça, tost vb.) olduğunu bildirmişlerdir.

-Araştırmaya katılan öğretmenlerden yüzde 97,5'i öğrencilerin dengeli ve düzenli beslendiklerini düşünmediğini, yüzde 2,5'i ise öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslendiğini düşündüğünü belirtmiştir.

-Araştırmaya katılan öğretmenlerden yüzde 88,3'ü öğrencilerin yeterli fiziksel / zihinsel gelişim düzeyinde olmadığını, yüzde 11,7'si ise öğrencilerin yeterli fiziksel / zihinsel gelişim düzeyinde olduğunu belirtmiştir.

-Okul kantinlerinin günlük cirosunun okuldaki toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen kişi başı harcama miktarı 82 Kuruş olarak belirlenmiştir.

-Okul kantinlerinde bir gün boyunca satılan toplam simit (unlu mamullerin tamamı) sayısının okuldaki toplam öğrenci sayısına oranlanması sonucunda, okullarda 13 öğrenciye 1 simit düştüğü tespit edilmiştir.”