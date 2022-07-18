YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı.

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2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden görebiliyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih bir gün geri alındı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’nin ilk oturumuna 3 milyon 243 bin 425 adayın girdiğini açıklamıştı. İkinci oturumda ise 2 milyon 56 bin 512 aday ter dökmüştü.