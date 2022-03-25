YKS’ye yapılan başvuru sayısı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilecek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) 3 milyon 243 bin 425 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 18-19 Haziran’da düzenlenecek 2022-YKS’ye başvuran aday sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Aygün, YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, “18-19 Haziranda gerçekleştireceğimiz 2022-YKS’ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512. 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran aday sayısı: 168 bin 430” dedi. (DHA)