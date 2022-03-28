YÖKDİL sonuçları açıklandı: YÖKDİL/1 sonuç sorgulama sayfası…

ÖSYM tarafından 29 Mart'ta açıklanacağı duyurulan YÖKDİL sonuçları bir gün erken erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını sorgulayabilir.

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13 Mart tarihinde uygulanan 2022/ YÖKDİL-1’e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu.

YÖKDİL SONUÇLARI

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM YÖKDİL'İ DUYURUDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI”