1.2 milyon arazi bankalara rehin verildi

Girdi maliyetleri nedeniyle ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçi bir de kredi borçlarıyla yüz yüze kalıyor. Ağır borç yükü altındaki üreticiler, kredi için arazilerini rehin olarak bırakıyor.

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İktidarın tarım politikaları nedeniyle son 5 yılda 1 milyon 366 bin 172 tarım arazisinin bankalara rehin bırakıldığı öğrenildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle “Tapu Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre 2022 Ocak ayı itibarıyla ülkemizde bulunan tarım arazisi parselleri arasında son beş yılda bankalara rehin bırakılan parsel ve arazi sayısı”na ilişkin soru önergesi hazırladı. Bakan Kurum, ‘rehin tesis edilen taşınmaz sayısının 1.366.172 adet olarak belirlendiğini' açıkladı.

ÇİFTÇİNİN GELİRİ BORCA GİDİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Gürer, “Artan yaşam pahalılığı icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 467 bin adet artarak 29 Temmuz itibarıyla 23 milyon 987 bine çıkmış durumdadır. Bu veriler incelendiğinde icra takibinde çiftçi borçlarının önemli bir yer tuttuğu da söylenebilir” dedi. “Çiftçi borcu borçla döndürüyor” diyen Gürer, şöyle devam etti: “Mazot, ilaç, gübre, tohum, sulama suyu bedellerini ödeyip krediyi bankada kapatırsa hacze düşmüyor. Aksi durumda haciz ile karşılaşıyor. Sulama suyu elektrik faturasını ödemeyen çiftçi hemen elektriği de kesildiği için ürün tarlada susuz kalıp yanıyor. Çiftçi alan daraltsa da ekime devam ediyor ama borçları döndüremez ise malı mülkü de elden gidiyor.”

‘Kredisiz ana para ile üretim yapamıyor'

– Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Tarım Bakanı Kirişci'nin tarım ile ilgili çizdikleri pembe tabloların gerçeklerle örtüşmediğini söyleyerek, “Rehin tesis edilen taşınmaz sayısı 1.366.172 iken, çiftçi sayısı 2 milyon 100 bin civarında ise bu durumda çiftçi kredisiz ana para ile üretim yapma şansı olmadığı da görülüyor” dedi. Gürer, “Yalnız gübrede bir yılda yüzde 342 artış oldu. Sonbahar ekiminde kullanılacak gübre tonu 18 bin TL, çiftçi nasıl alacak” diye sordu.