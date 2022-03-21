1.8 milyon vatandaş elektriğe muhtaç

Vatandaş fahiş faturalar nedeniyle elektriğe de muhtaç hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre geçen yıl 2 milyona yakın hanenin elektrik ücreti desteğine muhtaç olduğu saptandı.

Deniz AYHAN

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Elektrik Tüketim Desteği Programı'na ilk olarak 2019 yılında başlandı. 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020'de 1 milyon 659 bin 448 haneye Elektrik Tüketim Desteği verildi. 2021 yılında ise 1 milyon 801 bin 835 haneye 1.57 milyar TL'lik elektrik yardımında bulunuldu.

2023'TE 2 MİLYON AİLEYE DESTEK

Bakanlık 2021 yılında 1.5 milyon haneye elektrik yardımı yapmayı planladı ancak zorlaşan hayat şartlarıyla, Elektrik Tüketim Desteği'nden faydalanan hane sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 801 bin 835'e yükseldi.

Bakanlık 2022'de 1 milyon 836 bin 495 hanenin, 2023'te ise 1 milyon 944 bin 524 hanenin elektrik yardımından yararlanması gerekeceğini öngörüyor. 2022'de verilecek destek tutarı 2 milyar 442 bin 155 TL olarak belirlenirken 2023'te ise 2 milyar 632 milyon 643 bin TL destek verilmesi planlandı.

Sosyal yardım almaya hak kazanan ailelere destek

– Elektrik Tüketim Desteği’nden sosyal yardım almaya hak kazanmış haneler yararlanabiliyor. Bu kapsamda 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 veya daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL olarak ödeme yapıldı. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli, birikmiş elektrik borcu ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için de destek sağlandı.