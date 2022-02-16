10 milyon kadın evde ağır işçi

Ev işleri nedeni ile 10 milyon kadın çalışma hayatından uzak. 3 milyon genç ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.

Sayime BAŞÇI

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İşsizlik sorunu 30 milyonu aşkın vatandaşı çalışabilir durumda olduğu halde istihdam dışında bırakırken, pek çok alanda olduğu gibi işsizlik de en çok kadınları vurdu. Yaklaşık 10 milyon kadının, ev işleri ile meşgul olduğu için iş gücüne dahil olamadığı, yani çalışamadığı belirlenirken, işsiz olan erkeklerde ise bu sayı “0”.

GERÇEK İŞSİZLİK %22.5

Türkiye genelindeki 9 milyon 770 bin ev kadını sadece ev işleri ile uğraşmak zorunda kaldığı için çalışma hayatının dışında kaldığı Türkiye'de artık iş bulabilme ümidini yitirmiş 1 milyon 645 bin kişinin 864 binini de kadınlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İş Gücü İstatistikleri'nin 4. çeyrek sonuçlarına göre, kadınlar ve gençler, çalışma hayatından uzaklaşamaya devam etti. 2021'in son çeyreğinde işsiz sayısı 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi olurken, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 11.2 oldu. Bu dönemde gerçek işsizlik ise 0.2 puan artarak yüzde 22.5'e çıktı. TÜİK'in 740 bin kişilik artışla 29 milyon 927 bin kişinin istihdam edildiğini duyurduğu son çeyrekte iş gücüne katılım ise 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bine ulaştı.

3 milyon genç ne işte ne eğitimde

Kadınlardan sonra işsizlikten en çok etkilenen kesim olan gençlerin ise yüzde 25'i yani 4 gençten 1'i ne istihdam ne eğitimde yer bulamadı. Toplamda 3 milyon 18 bin genç, hayatın dışında kalırken, toplamda 495 bin yükseköğretim mezunu ne istihdamda ne de eğitimde yer almadı. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık artışla yüzde 33.7 oldu.

1 milyon kişinin 1 yıldan uzun süredir işi yok

TÜİK'in verilerine göre, 2021'in son iki ayında 1.4 milyon kişi işini kaybederken, 1 milyon 49 bin kişi 1 yıl veya daha uzun süredir işsiz. Bu kişilerin 550 binini de yine kadınlar oluşturuyor. Diğer taraftan pandemiye rağmen çalışma süreleri de uzamış durumda. İş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0.5 saat artarak 44.8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.