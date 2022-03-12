1929 Buhranı’na benzer emareler var

Küresel ekonomik kriz, savaşın etkisiyle derinleşirken, Prof. Çelebi, ortaya çıkan tablonun Büyük Buhran’a benzer işaretler barındırdığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya ekonomisi 2020'de pandemiyle birlikte derinleşen krizin yaralarını sarmaya çalışırken Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldı. İki haftayı aşkın süredir devam eden savaşın dünya ekonomisine etkilerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Işın Çelebi, petrol ve doğalgaz fiyatlarına dikkat çekti. Prof. Çelebi, dünya ekonomisinin bu fiyatlara dayanma gücünün kalmadığını ve 1929 Büyük Buhranı'na benzer süreçlerin ortaya çıktığını söyledi.

BÜYÜME YÜZDE 3'E DÜŞER

Petrolün 100 doların üstünde olması ve doğalgaz fiyatlarının 1.000 metreküpünün 2.000 dolara yaklaşmasının dünyada müthiş bir enerji krizine yol açtığını belirten Prof. Çelebi, ortaya çıkan durumun Büyük Buhran'a benzer işaretler barındırdığını vurguladı. Çelebi, “Dünyanın oturup müzakereler yoluyla barışı sağlaması ve silah endüstrisini belli biçimde denetlemesi gerekiyor. Aksi takdirde durgunluk içinde bir enflasyonla karşılaşacağız. Bu durumda Türkiye'nin büyüme hızının 2022 yılında yüzde 3'lere düşme ihtimali var” dedi.

YAPTIRIMLAR ZARAR VERİR

Prof. Çelebi, ABD'nin Rusya ekonomisini zora sokmak için Rusya'ya doğalgaz, petrol ve kömür satışlarına belli bir kısıtlama getirmesinin dünya ekonomilerine büyük zarar vereceğini belirtti. Bu süreçlerden en çok büyük enerji şirketlerinin, silah üreten firmaların para kazandığını söyleyen Çelebi, dünyanın geri kalanın ise büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.

Yurtiçindeki kriz dünyadaki krizle birleşti

Prof. Dr. Işın Çelebi, şu anda savaşın da etkisiyle yurtiçindeki enflasyon artışıyla yurtdışındaki ekonomik krizin birleştiğinin altını çizdi. Çelebi, bu enflasyonist etkinin bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilediğini ve tedarik zincirinde büyük aksamalar yaşandığını vurguladı.

IMF de uyardı: Küresel büyüme yavaşlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristlina Georgieva, Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların önemli bir ekonomik bedeli olduğuna dikkat çekti. Savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini yüksek emtia fiyatları, reel gelirin düşmesi ve bunun reel ekonomiye yansıması ile finansal koşullar ve iş güveni olarak 3 başlıkta toplayan Georgieva, “Gelecek ay büyüme tahminlerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz” ifadesini kullandı.