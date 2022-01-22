3. Köprüde demiryolu unutuldu

Kullanıma açıldığından bugüne 5.5 yıl geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde projede yer alan tren yolu halen faaliyete geçmedi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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İstanbul'da 2016 yılında kullanıma açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde yer alacağı açıklanan, Sakarya Akyazı'dan İstanbul Havalimanı'na kadar olacağı ilan edilen tren yolu hattı ile ilgili geçen 5.5 yıllık sürede herhangi bir adım atılmadı. 2022 bütçesinde buradaki tren yolu hattı için herhangi bir bütçe bulunmadığını söyleyen İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Suat Sarı, hükümetin bu projeyi unuttuğunu belirtti. Sarı, tren yolu projesinin devreye girmemesi nedeniyle hem kamu maliyetinin hem de emisyon salımının arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Hükümet burada kendisi ile çelişiyor. Yaptığı projelerde emisyon salımının azaltıldığı ile övünen iktidar, demiryolunu hayata geçirmeyerek hem çevreyi kirletiyor hem de akaryakıt tüketimi ile cari açığı yükseltiyor. Tren yolu yapılınca araç kullanımı azalacak.

LOBİLERİN Mİ ETKİSİNDE

Acaba bunu istemeyen lobilerin mi etkisinde kalınıyor? Sorgulanması gereken, hükümetin emisyon azaltımı konusundaki yaklaşımı. Çanakkale Köprüsü'ne de tren yolu koymadılar. Öyle yapılırsa Ege'den, Akdeniz'den ürünler kamyonlarla değil, trenlerle İstanbul'a ulaşacak. Ama bunu hayata geçirmiyorlar.”

Devlete devir tarihi belli değil

■ Yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen ve 29 Mayıs 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devlete devri konusunda bir muallak olduğunu anlatan Suat Sarı, ilk başta 10 yıl 3 aylık kullanım süresinin temel atıldıktan sonra başladığının açıklandığını söyledi. Ancak daha sonra farklı açıklamalar yapıldığını belirten Sarı, köprünün açıldığı 26 Ağustos 2016 tarihinin başlangıç kabul edildiğini kaydetti. Sarı, “Köprünün devlete devri 2024 mü, yoksa 2027 mi belli değil” dedi.

Tren yolunun da parası ödeniyor mu?

■ Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki tren yolu için ayrı bir maliyetin olabileceğini söyleyen Suat Sarı, tren kullanımı parasının müteahhide ödenip ödenmediğinin de açıklanması gerektiğini vurguladı. Köprü genişliğinin 59 metre olduğunu hatırlatan Sarı, 4 gidiş ve 4 geliş karayolunun arasında 2 şerit de tren hattının bulunduğunu kaydetti.