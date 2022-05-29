4 Bürokrata daha çifte maaş

Yoksulluğun her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de, çift maaşlı AKP’li sayısı da giderek artıyor. Ballı maaş furyasına dört yeni isim katıldı.

Deniz AYHAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 Nisan günü göreve atanan 4 yeni bakan yardımcısı da at yarışı ve müşterek bahis düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) üyesi yapıldı ve ayda 59 bin 553 TL'yi bulan çifte maaşa kavuştu. Eski Bakan Bekir Pakdemirli döneminin 4 bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Fatih Metin, Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece de YKK üyesi olarak çift maaş alıyordu.

AKP'li eski Ankara Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AKP eski milletvekili Ebubekir Gizligezer de yeni Bakan yardımcıları arasında bulunuyor. Bu isimler 2022 yılı itibarıyla YKK’dan brüt asgari ücretin 4 misli olarak belirlenen miktarda ve 20 bin 16 TL kurul üyeliği ücreti alıyor. Bakan yardımcısı maaşı ise 39 bin 537 TL. Kurulda Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın damadı Özkan Köylübay da yer alıyor.

Kurulda kimler var?

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri 8 Nisan itibarıyla şu isimlerden oluşuyor: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Özkan Köylübay ve Sadettin Atığ.