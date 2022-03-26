4 milyon kişi günde 15 liraya çalışıyor

Türkiye’de günde 34 TL’den az geliri olan 12 milyon 267 bin kişi var. 4 milyon 157 bin kişi ise en yoksullar olarak günlük 15 TL’ye geçinmeye çalışıyor.

Deniz AYHAN

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Türk Lirası'ndaki tarihi değer kayıpla­rı, rekor enflasyonla düşen alım gücü karşısında borç­lanarak hayatını devam ettirmeye çalışan vatanda­şın günlük geliri de dibe vurdu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 1 Ocak-18 Mart ara­sında icra ve iflas daireleri­ne 2 milyon 290 bin yeni dosya geldiğini, toplam dosya sayısının da son bir yılda 1 milyon 263 bin adet artarak 23 mil­yon 524 bine ulaştığını söyledi. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 200 milyon lira daha artarak 27.6 milyar lira oldu.

11 MİLYON KİŞİ YOKSUL

Şevkin, TBMM'de yap­tığı açıklamada, ‘'Resmi verilere göre Türkiye'de günde 34 TL'den az geliri olan 12 milyon 267 bin kişi var. Türkiye'nin en yoksulları günde 15 TL'ye geçinen 4 milyon 157 bin kişi, sürekli yoksulluk içinde olanlar ise 11 mil­yon 216 bin 601 kişi” dedi.

KREDİ BORCU ARTIYOR

“Bir avuç saray oligar­kından başka herkes borçlu” diyen Şevkin, “Vatandaşların sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 1 trilyon 52 milyar liraya ulaştı. Takipteki borçlar ise 58 milyar lirayı bulu­yor” bilgisini verdi.

‘Fatura 84 milyonun sırtında'

CHP milletvekili Mü­zeyyen Şevkin şunları söyledi: “Hazine'nin en son yaptığı ve yıllık faizi yüzde 8.63'e kadar yük­selen dış borçlanmada ol­duğu gibi, çok yüksek reel faizler ödemeden dı­şarıdan borçlanmakta zorlanan Türkiye ekonomisinin ge­lecek 12 aylık dönemde ödemesi gereken dış borç miktarı 171.6 milyar dolardan 174 milyar dolara yükseldi. Bir avuç tefeciye tüm muslukları açıyorsunuz ama faturasını 84 milyonun sırtına yüklüyorsunuz. Türkiye'nin kaynak­larını bu kadar hovardaca harcamaya hakkınız yok. Bunun hesabı elbette sorulacak. Yoksulun ahı elbette bir gün sizi devirecek.”