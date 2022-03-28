Açlık sınırı 5 bin liraya dayandı

Şubat ayında asgari ücretin 300 TL üzerine çıkarak 4 bin 552 TL'ye yükselen açlık sınırı, mart ayında 4 bin 928 TL'yi aştı. Yoksulluk sınırı ise martta 16 bin 52 TL'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verisini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) şubat ayında 4 bin 552 iken, mart ayında 4 bin 928,08 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) şubatta 15 bin 139,90 TL iken martta 16 bin 52 TL’ye ulaştı.

Mart ayında bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 6 bin 474 TL’ye tırmandı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 76’YI AŞTI

Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, “Yurttaşın satın alma gücünün sınırı zorlanmaya devam ediyor” denildi.

“Bir yandan üst üste gelen mazot, benzin ve diğer enerji zamları, bir yandan gıda maddelerindeki devam eden yüksek fiyat artışı, bir yandan da TL'nin değeri inmeye devam ederken her geçen gün zorlaşan geçim şartları yurttaşlar için can yakıcı olmakta” denilen açıklamada, “Akaryakıt tüm mal ve hizmetlerin fiyatında en temel girdiği olduğu için akaryakıta gelen zamlar herkesi etkiliyor” ifadelerine yer verildi.

Türk-İş verilere göre, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 8,24, yıllık yüzde 76,39 arttı.

‘SOSYAL YARDIM ALANLARIN SAYISI İKİYE KATLANDI’

Yazılı açıklamasında Merkez Bankası (TCMB) ile Eurostat verilerine de yer veren Türk-İş, açıklamasına şöyle devam etti:

“18 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan harcamalar 46,4 milyar TL ile rekor kırdı. Yemek alışverişleri 2,5 milyar TL'ye yükselirken market alışverişleri de 8,9 milyar TL'yle en yüksek seviyesine yükseldi.

Eurostat'a göre 2020'de “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler” sıralamasında Türkiye yüzde 37,3 ile Avrupa'da ilk sırada, Avrupa ortalama ise yüzde 8,6. Ayrıca Türkiye'de sosyal yardım alanların sayısı Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre bir yılda ikiye katlandı.”

İlginizi Çekebilir Açlık sınırı asgari ücreti geçti

İlginizi Çekebilir Açlık ve yoksulluk sınırında büyük artış